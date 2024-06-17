Сразу три российских региона оказались под ударом БПЛА МО РФ: шесть БПЛА сбили над Воронежской, Липецкой и Белгородской областями

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по объектам в Воронежской, Липецкой и Белгородской областях в ночь на 17 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку противника. Один украинский дрон был сбит над Белгородской областью, два — над Воронежской и еще три — над Липецкой областью.

Дежурными средствами ПВО уничтожены: один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области, — говорится в сообщении.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об ударе украинских беспилотников по территории региона. Это были дроны самолетного типа. По словам губернатора, при атаке никто не пострадал, разрушений нет. В области действует режим опасности нападения БПЛА.

До этого глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что в небе над Липецком подавлен один украинский беспилотник. Жертв и пострадавших нет. Позднее Артамонов заявил о повторном ударе БПЛА по Липецку, дрон был ликвидирован над промышленной территорией города. После этого губернатор сообщал о подавлении еще двух БПЛА над Липецком.