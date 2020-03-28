https://static.news.ru/photo/caccd3a0-70e7-11ea-8a45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все трое жителей Тамбовской области, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели.

Один из них был выписан из больницы несколько дней назад, ещё двое должны покинуть медучреждение 29 марта.

На сегодняшний день инфицированных COVID-19 в регионе нет, сообщается в Telegram-канале областной администрации.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1264 человек. Количество выздоровевших составляет 49 человек, умерли пятеро. В мире заразились более 600 тысяч. Жертвами болезни стали 27,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье выписали из больницы двух человек, вылечившихся от коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 49 случаев заражения.