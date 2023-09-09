Украинская армия обстреляла село в Белгородской области Гладков: село Сподарюшино в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ обстреляли село Сподарюшино в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, два дома получили повреждения.

В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино. Пострадавших нет. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях, — написал Гладков.

Он отметил, что в одном доме пробита кровля, выбиты окна, а во втором поврежден забор. В настоящее время специальная комиссия проводит оценку ущерба.

Ранее ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что в результате атаки было нарушено энергоснабжение населенного пункта. Также повреждения получили два жилых домовладения. Никто из мирных жителей не пострадал.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли окраину села Староселье в Белгородской области. По словам губернатора Гладкова, была повреждена линия электропередачи. Под отключение света попали жители села Теребрено. Никто не пострадал.

Также сообщалось о повторном обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области. Там осколками снаряда был поврежден фасад одного из частных домов. В результате обстрела также никто не пострадал.