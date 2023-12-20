Суд отправил в колонию военного ремонтника из «Айдара» Суд приговорил члена «Айдара» к шести годам колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии гражданина Украины Владимира Линника, ремонтировавшего военную технику в батальоне «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает ТАСС. В ряды ВСУ Линник вступил в 2015 году, где он подписал контракт на службу в «Айдаре». В период с мая по декабрь 2016 года он работал на подконтрольной Украине территории ДНР, где чинил и обслуживал военную технику. В декабре его уволили по причине нарушения контракта.

В соответствии с приговором суда Линник признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Ранее Ростовский областной суд приговорил участника ЧВК «Вагнер» Павла Николина к 6 годам и 11 месяцам колонии по делу о покушении на полицейских на границе с ДНР. Мужчина открыл огонь из пулемета в сторону троих правоохранителей, когда столкнулся с ними в декабре 2022 года. Одного из них он ранил.

В октябре Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, самовольно покинувшему воинскую часть в ДНР. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как за ним был признан опасный рецидив.