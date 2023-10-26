Ушедшего в самоволку россиянина приговорили к четырем годам тюрьмы

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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, самовольно покинувшему воинскую часть в ДНР, сообщили в пресс-службе суда. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как за ним был признан опасный рецидив. Приговор пока не вступил в законную силу, подсудимый может обжаловать его.

В пресс-службе уточнили, что обвиняемый самовольно покинул воинскую часть на территории Донецкой Народной Республики 28 марта 2023 года. Он проводил время по своему усмотрению вплоть до 19 апреля, а затем добровольно прибыл на службу в часть в городе Южно-Сахалинске. Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части».

В целях исполнения приговора суд изменил избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на содержание под стражей, заключив его под стражу в зале суда, — уточнили в суде.

Житель Свердловской области Владимир Ростов ранее отверг обвинения в дезертирстве в свой адрес. Мужчина был мобилизован в октябре 2022 года и добровольно явился в военкомат. Спустя месяц после начала службы у него обострилось хроническое заболевание и его отправили долечиваться домой. Несмотря на то что Ростов предоставил командованию все подтверждающие лечение документы, ему предъявили обвинения. Он был признан виновным в уклонении от службы и приговорен к 5,5 года тюрьмы.