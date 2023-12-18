В Ростове участника ЧВК «Вагнер» приговорили почти к семи годам колонии Стрелявшего в полицейских на границе с ДНР «вагнеровца» посадили на шесть лет

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Павел Николин

Ростовский областной суд приговорил участника ЧВК «Вагнер» Павла Николина к 6 годам и 11 месяцам колонии по делу о покушении на полицейских на границе с ДНР, сообщает пресс-служба суда. Мужчина открыл огонь из «Калашникова» в сторону троих правоохранителей, когда столкнулся с ними в декабре 2022 года. Одного из них он ранил.

6 декабря 2022 года на территории г. Новошахтинска Ростовской области высказал угрозу убийством гражданам В., К. и Вр.; причинил тяжкий вред здоровью по неосторожности гражданину Б. путем выстрела из пулемета «Калашникова»; а также незаконно хранил и носил огнестрельное оружие — пулемет «Калашникова» и боеприпасов к нему, которые были у него обнаружены и изъяты 07 декабря 2022 года в помещении животноводческой фермы, — сообщила пресс-служба суда.

Ранее коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный приговор Николину. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима.

Известно, что ранее Николин был судим за кражу и разбой. В 2016 году мужчина он ворвался в салон микрозаймов ООО «Удобные деньги» в Уфе и, угрожая сотруднице ножом, украл из офиса деньги. Николин отбывал срок в ИК-4 города Уфы, там его завербовали в ЧВК «Вагнер», однако в ноябре он передумал участвовать в СВО и сбежал.