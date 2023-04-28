Сильный пожар возник в Омской области

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Сильный пожар возник в деревне Луговое Тюкалинского района Омской области, сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко в Telegram. По предварительным данным, огонь охватил 20 строений.

На месте уже работают оперативные службы. Жителям оказывается вся необходимая помощь. Поручил главе района Ивану Ивановичу Куцевичу также прибыть на место, — написал Хоценко.

Ранее сообщалось, что около 660 человек лишились домов из-за крупных пожаров, вспыхнувших 25 апреля в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс. В результате пожара в поселке Сосьва погиб один человек.

Кроме того, сгорело восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД. Также огонь повредил ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тыс. человек.

Замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов сообщил, что ведомство хочет возложить на собственника ответственность за любой пожар на его земле. По его словам, в МЧС намерены внести изменения в законодательство об ответственности собственников земель за их противопожарное состояние.