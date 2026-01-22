Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 11:32

Россиянин получил срок за съемки инфраструктуры Сочи для террористов

Сочинца осудили за передачу фотографий инфраструктуры города террористам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Житель Сочи получил срок за передачу кадров с объектами инфраструктуры города участникам «Легиона „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает ТАСС. Кроме того, осужденный хотел вступить в организацию и даже заполнил анкету.

Сидоров осуществил фотографирование трех участков местности инфраструктуры г. Сочи и направил фотографии участнику террористической организации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, — прозвучало в суде.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве агента, прибывшего в столицу для выполнения задания спецслужб Молдавии в ущерб безопасности России. Подозреваемый прибыл в страну в декабре прошлого года. В ходе задержания у агента изъяли средства связи. В них обнаружены переписки, подтверждающие его контакты с сотрудником иностранной спецслужбы.

До этого суд в Республике Коми вынес приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов, попавшемуся на разглашении государственной тайны. Он передал секретную информацию через мессенджер.

госизмена
террористы
фотографии
суды
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
«Не верите своему счастью?»: Захарова пошутила над журналистом из США
