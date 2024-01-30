Российские «Аллигаторы» громят ВСУ: новости СВО на утро 30 января

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО

Экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ и легкобронированную технику на Краснолиманском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что применялась специальная схема полета: для пуска пилот поднял нос вертолета выше горизонта, что позволило увеличить дальность ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 29 января, читайте в материале NEWS.ru.

Украинские «Ураганы» сбили под Белгородом

Сразу несколько реактивных снарядов удалось уничтожить дежурными средствами ПВО над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. По данным ведомства, боеприпасы были выпущены реактивной системой залпового огня «Ураган», принадлежащей ВСУ.

«Ланцеты» уничтожили три танка ВСУ

Расчет разведывательного БПЛА Zala уссурийских десантников скорректировал поражение трех танков ВСУ «Ланцетами», сообщило Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что оператор дрона обнаружил два танка противника, которые вели огонь из лесопосадки к югу от Артемовска. Уже ночью на том же участке обнаружился третий танк.

Зеленский заявил о недостаточной поддержке Киева от Европы

Европа не сможет оказывать достаточную поддержку Украине без США, заявил Владимир Зеленский. По его мнению, «не очень позитивные сигналы» из США могут оказать влияние на некоторых европейских лидеров.

Зеленский подчеркнул, что остановить конфликт на Украине и не допустить третьей мировой войны можно «геополитически и финансово». Политик призвал другие страны вовремя давать Киеву «помощь, оружие или финансы».

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Генсек НАТО объяснил, для чего нужно поставлять оружие Украине

Члены НАТО должны продолжать поддерживать Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в США. По его словам, это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность. Столтенберг также назвал оружие для Киева «путем к миру», передает пресс-служба организации.

В США начали осознавать последствия прекращения поставок Киеву

Американская администрация начала осознавать последствия прекращения поставок вооружений Киеву на поле боя на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне. По словам Блинкена, из-за этого европейцам все тяжелее выполнять свои обязательства.

Он также добавил, что перспективы отказа от предоставления Украине значительной военной и финансовой помощи могут отразиться на репутации США в мировом сообществе. Также госсекретарь отметил важность соблюдения обязательств для сохранения лидерства и доверия в мире.

Названы главные условия для восстановления демографии Украины

Восстановление демографии на Украине невозможно без стабильного мира, заявил политолог Андрей Суздальцев. Так он прокомментировал данные украинских властей и аналитиков о стремительном падении рождаемости в стране.

Политолог добавил, что еще одним важным условием для стабилизации демографической ситуации на Украине является введение мер государственной поддержки, чего пока, впрочем, не предвидится.

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