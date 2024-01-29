Минобороны: снаряды РСЗО «Ураган» уничтожены над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Сразу несколько реактивных снарядов удалось уничтожить дежурными средствами ПВО над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Министерстве обороны. По данным ведомства, боеприпасы были выпущены реактивной системой залпового огня «Ураган», принадлежащей ВСУ.

Около 20.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением реактивной системы залпового огня «Ураган». Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда уничтожены над территорией Белгородской области, — заявили в Минобороны.

Ранее жительница Белгорода Наталья рассказала, что после атаки со стороны Украины жители боялись выходить на улицу. По ее словам, 30 декабря горожане пережили самый страшный обстрел с начала СВО, а ее знакомая лишилась пальцев во время атаки.

Позже Гладков заявил в Белгороде появится монумент в память о гражданах, погибших в результате обстрела города со стороны Украины 30 декабря. По его словам, для этого будет приглашен архитектор и скульптор. Установка мемориала, добавил губернатор, будет произведена по запросу жителей.

До этого сообщалось, что украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по монастырю под Угледаром. Тогда в результате удара погиб священник, также была тяжело ранена 83-летняя монахиня.