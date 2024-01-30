Залужного «сняли», а потом передумали. Дальше будет военный переворот?

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщили, что главкома ВСУ Валерия Залужного сняли с должности. Однако позднее Министерство обороны страны на фоне слухов об отставке Залужного опубликовало опровержение. Это же подтвердил и пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем. Нет, это неправда», — сообщили в Минобороны Украины. Других деталей в публикации не приводится.

«Точно нет. Президент не увольнял главкома», — ответил Никифоров на вопрос журналистов.

Первые сообщения об увольнении главкома ВСУ

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко Telegram написал, что Залужному объявили об отставке с должности, но указа пока нет. Депутат отметил, что Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но он отказался. Журналист Роман Цимбалюк (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявлял, что должность Залужного якобы занял руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на главреда сайта «Цензор.нет» Юрия Бутусова написало, что Зеленский уже подписал указ об отставке Залужного, но пока еще не обнародовал его, так как «идут консультации с иностранными партнерами». Об отставке Залужного писал и экс-глава информационного отдела «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), бывший украинский народный депутат Борислав Береза.

Реакция США и Евросоюза, что сказал Порошенко

Европейские партнеры эмоционально отреагировали на слухи о снятии с должности Залужного, написал в Telegram бывший президент Украины Петр Порошенко. По его словам, лучшее, что сейчас можно сделать, это опровергнуть их, поскольку последствия такого кадрового решения будут очень негативными.

«Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от самих слухов. Лучшее, что еще можно сделать, это немедленно опровергнуть слухи», — заявил политик.

При этом Министерство обороны США отказалось комментировать сообщения СМИ и украинских политиков о возможной отставке Залужного. С этим запросом Пентагон перенаправил журналистов в Киев.

Борьба за власть: случится ли военный переворот на Украине

Информация о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может говорить о борьбе за власть на Украине, считает советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, не исключено, что может дойти до военного переворота.

«Я не исключаю, что, возможно, какая-то борьба за власть сейчас, которая может просто быть спровоцирована этой отставкой. Вплоть до военного переворота. Ему доверяла армия, ему доверяли очень многие, это серьезный полюс силы на Украине, и он в любом случае остается им», — отметил он.

«Удобный повод»: как крушение Ил-76 связано со слухами об отставке Залужного

Зеленский, судя по всему, предпочел бы назначить на место главкома ВСУ шефа военной разведки Кирилла Буданова, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, подготовка к отставке Залужного уже идет около месяца и гибель украинских пленных, летевших на борту Ил-76, может стать удобным поводом для этого решения.

«Ситуация с Ил-76 может быть использована, ведь Зеленский уже давно хочет убрать своего политического конкурента Залужного», — предположил Олейник.

Читайте также:

Глубинные бомбы против ВСУ: что за оружие применила Россия под Бахмутом

Киев готовит ударный кулак? Где 52 бригады ВСУ, когда их пустят в бой

Кто взял Берлин? Как на Западе переписывают историю, главные ляпы Байдена