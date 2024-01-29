В Пентагоне не стали комментировать слухи об отставке Залужного

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Министерство обороны США отказалось комментировать сообщения СМИ и украинских политиков о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, передает РИА Новости. С этим запросом Пентагон перенаправил журналистов в Киев.

Я предлагаю вам обратиться к украинскому правительству за комментарием по данному вопросу, — заявил официальный представитель ведомства.

Минобороны Украины опровергло слухи. Ранее об увольнении Залужного сообщал бывший украинский народный депутат Борислав Береза. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко писал, что главкому ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке с должности, но указа пока нет. Депутат отметил, что Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но он отказался. Журналист Роман Цимбалюк (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пишет, что должность Залужного занял руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, предпочел бы назначить на место главкома ВСУ Буданова. По его словам, подготовка к отставке Валерия Залужного уже идет около месяца и гибель украинских пленных, летевших на борту Ил-76, может стать удобным поводом для этого решения.