Глубинные бомбы против ВСУ: что за оружие применила Россия под Бахмутом

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Российские военные применили на передовой корабельную бомбовую установку, создав невиданное ранее оружие. Что за установка, насколько она эффективна, как идут боевые действия под Бахмутом?

Какое «чудо-оружие» заметили на передовой

Военкор телеканала RT Александр Яремчук заснял на передовой уникальное оружие российских войск — корабельную бомбовую установку, установленную на базу грузовика «Урал».

«Российские военные накрывают ВСУ в Богдановке (ДНР) снарядами из мощной корабельной установки РБУ-6000. Артиллеристы бригады „Север-V“ переоборудовали ее, поставив на базу „Урала“, и доработали боеприпасы к ней, начинив поражающими элементами. Установка предназначена для уничтожения вражеских подлодок и торпед, но и с живой силой противника она справляется на отлично», — рассказал военкор.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что такое «Смерч-2»

Как объяснил журналисту артиллерист, реактивно-бомбометная установка РБУ-6000, известная также как «Смерч-2», выпускает свой боезапас примерно за 25 секунд. Бомба весит около 120 кг.

«Если одна такая бомба попадет в дом — от дома ничего не останется», — объяснил боец.

Он отметил, что глубинная бомба — пустотелая. Свободное место артиллеристы заполняют поражающими элементами. «Смерч-2» имеет 12 стволов калибра 213 мм. По данным завода-производителя, бомбы можно запускать на расстояние более 5 км.

«СВО рождает таланты, и ребята приспособили вот эту историю для уничтожения живой силы и окопов противника», — сказал военкор.

«Смерч-2» — реактивный морской бомбомёт со стационарной наводящейся в двух плоскостях установкой с 12 радиально расположенными стволами. Предназначен для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника. Реактивно-бомбомётная система была разработана НИИ-1 (главный конструктор — В. А. Масталыгин), принята на вооружение ВМФ СССР в 1961 году. Существует глубокая модернизация РБУ-6000 — «Запад» (РПК-8). Изделие представляет собой противолодочный ракетный комплекс с радиусом действия до 4,3 км, в котором применяются новые противолодочные ракеты 90Р с подводным самонаводящимся снарядом.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как идут боевые действия под Бахмутом

По данным Telegram-канала Readovka, продолжаются бои за Богдановку, часть села находится в серой зоне. К северо-западу от Клещеевки идут встречные бои.

Ранее в ходе встречи со студентами — участниками СВО президент Владимир Путин отметил также интенсивные боевые действия к северу от Бахмута (Артемовска), под Соледаром. ВСУ, по его словам, предприняли ряд ожесточенных контратак, но не смогли остановить российские войска.

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