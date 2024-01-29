Порошенко описал реакцию Евросоюза на слухи об увольнении Залужного Порошенко: Брюссель в шоке даже от слухов на тему увольнения Залужного

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Европейские партнеры эмоционально отреагировали на слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, написал в Telegram бывший президент Украины Петр Порошенко. По его словам, лучшее, что сейчас можно сделать, это опровергнуть их, поскольку последствия такого кадрового решения будут очень негативными.

Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от самих слухов (об увольнении генерала. — NEWS.ru). Лучшее, что еще можно сделать, это немедленно опровергнуть слухи, — заявил политик.

Вечером 29 января депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что Валерия Залужного отправили в отставку, но указа пока нет. Депутат отметил, что главнокомандующему предлагали должность посла в одну из европейских стран, но он отказался.

По мнению экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, подготовка к отставке Залужного уже идет около месяца, а гибель украинских пленных, летевших на борту Ил-76, может стать удобным поводом для этого решения. Президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, предпочел бы назначить на место главкома ВСУ шефа военной разведки Кирилла Буданова, резюмировал политик.

Однако позднее Министерство обороны Украины опубликовало бессодержательное опровержение, в котором, вероятнее всего, без точных имен отрицалось увольнение главкома. После этого слухи об отставке опроверг также пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.