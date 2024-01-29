Советник Пушилина рассказал о серьезных последствиях отставки Залужного Гагин: в случае отставки Залужного не исключен военный переворот на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Информация о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может говорить о борьбе за власть на Украине, считает советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, которые приводит РИА Новости, не исключено, что может дойти до военного переворота.

Я не исключаю, что, возможно, какая-то борьба за власть сейчас, которая может просто быть спровоцирована этой отставкой. Вплоть до военного переворота. Ему доверяла армия, ему доверяли очень многие, это серьезный полюс силы на Украине, и он в любом случае остается им, — отметил он.

Как подчеркнул Гагин, Залужный может попробовать побороться за власть. Однако к каким методам он прибегнет, будет зависеть от воли самого главкома, добавил советник главы ДНР.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не увольнял Залужного. До этого с опровержением выступило Министерство обороны Украины.

Информация о том, что Зеленский отправил в отставку Залужного, появилась вечером 29 января. Украинские СМИ писали, что официального указа пока нет. В качестве нового главкома называли шефа военной разведки Украины Кирилла Буданова.