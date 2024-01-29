Политолог назвал главные условия для восстановления демографии Украины Политолог Суздальцев: возрождение демографии Украины невозможно без мира

Фото: Jan Husar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Восстановление демографии на Украине невозможно без стабильного мира, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Андрей Суздальцев. Так он прокомментировал данные украинских властей и аналитиков о стремительном падении рождаемости в стране.

После распада СССР говорили, что на Украине проживает больше 40 млн человек. Сейчас мы оперируем цифрами 25–26 млн, не больше. Сейчас там очень сложное положение, когда пенсионеры, бюджетники выживают за счет финансовой поддержки Международного валютного фонда и США. В условиях такой нестабильности люди детей заводить, конечно, не будут, — пояснил он.

Политолог добавил, что еще одним важным условием для стабилизации демографической ситуации на Украине является введение мер государственной поддержки, чего пока, впрочем, не предвидится.

Это, конечно, повышение уровня жизни населения и восстановление экономики в новых условиях, обеспечение различного рода пособий, субсидий со стороны государства, — подчеркнул он.

Ранее Минюст Украины заявил, что в 2023 году в стране родилось всего 187,3 тыс. детей. Комментируя эти данные, экономист из Киева Алексей Кущ допустил, что в будущем показатель может опуститься до 150 тыс. в год, и отметил, что Украина сегодня стоит на грани национальной катастрофы.

А в октябре британская организация AOAV со ссылкой на заявление академика Эллы Либановой спрогнозировала падение рождаемости до 0,71 в 2023–2024 годах, если в страну не вернутся украинки репродуктивного возраста. В противном случае, считает Либанова, страна может попасть в «спираль смерти».