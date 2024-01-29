«Бездна национальной катастрофы»: в Киеве испугались низкой рождаемости Экономист Кущ назвал катастрофой демографическую ситуацию на Украине

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Демографическая ситуация на Украине напоминает катастрофу, написал экономист из Киева Алексей Кущ в своем Facebook (деятельность в РФ запрещена). Согласно данным министерства юстиции Украины, в 2023 году в стране родились всего 187,3 тысячи детей.

Кущ подчеркнул, что с 2017 года рождаемость на Украине уменьшилась с 364 тысяч детей в год до 187 тысяч в 2023 году, то есть показатель уменьшился на 48%. Экономист не исключил, что эти цифры в ближайшие годы могут упасть до 150 тысяч.

Кущ напомнил, что в первые годы независимости Украины рождаемость превышала 500 тысяч детей ежегодно. За 33 года независимости страны динамика воспроизводства нации уменьшилась в три раза.

Кущ предупредил, что если текущий тренд сохранится, то за 30 ближайших лет на Украине появится всего лишь 4,5 миллиона новых граждан. В реальности же этот показатель может составить два-три миллиона. Он заключил, что это представляет собой «бездну национальной катастрофы» и призвал лидеров общественного мнения изучить основы демографии.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин ранее заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ожидает судьба нацистских преступников, осужденных в Нюрнберге. Он призвал западные страны задуматься о последствиях поддержки Киева. По словам Володина, Россия делает все возможное для того, чтобы украинский конфликт не разрастался, а Запад при этом продолжает снабжать ВСУ оружием и боеприпасами.