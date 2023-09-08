Украине грозит «спираль смерти» из-за демографического кризиса Академик Либанова предупредила о риске спада рождаемости на Украине

Фото: Dmytro Smolienkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина может столкнуться с так называемой спиралью смерти из-за демографического кризиса, сообщает британская организация AOAV со ссылкой на заявление академика Эллы Либановой. По мнению демографа, массовый отъезд украинок репродуктивного возраста в страны Евросоюза может привести к значительному снижению рождаемости. При этом демографическая ситуация не изменится даже в том случае, если Украина добьется победы в текущем конфликте.

Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти, — заявила Либанова.

Академик подчеркивает, что украинкам репродуктивного возраста необходимо вернуться на родину, в противном случае общий коэффициент рождаемости в стране упадет до 0,71 в 2023–2024 годах. Отмечается, что до начала специальной военной операции Украина уже занимала первое место в списке стран с самой низкой рождаемостью в мире.

Теперь же по рождаемости бьет массовая миграция и гибель украинцев как на поле боя, так и в городах.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что уровень смертности в России в первом полугодии 2023 года снизился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По ее словам, показатели рождаемости остаются скромными, что обусловлено демографическими спадами, которые наблюдались в 1990-е годы.