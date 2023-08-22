Россияне стали меньше умирать Голикова: за первое полугодие 2023 года смертность в России снизилась на 12,9%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Голикова

За первое полугодие 2023 года показатель смертности в России снизился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Татьяна Голикова. При этом она отметила скромные показатели рождаемости. По словам Голиковой, которые приводит РИА Новости, это объясняется демографическими спадами, которые наблюдались в 1990-е годы.

За первое полугодие 2023 года мы существенно снизили показатели по смертности на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и тоже вышли уже на доковидные показатели, — сказала вице-премьер.

Что касается рождаемости, то за первые шесть месяцев текущего года наблюдались некоторые месяцы с улучшением ситуации, но в целом по отношению к 2022-му рождаемость снизилась на 2,3%. Голикова выразила надежду, что с ситуацией поможет справиться выработанный правительством дополнительный комплекс мер.

Согласно данным Росстата, в 2022 году в России зафиксировали минимальное число новорожденных за последние 22 года. Так, по итогам прошлого года рождаемость упала на 6,9%, до 1,3 млн человек, что стало самым низким показателем с 2000 года.

22 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в России остается сложной. Глава государства подчеркнул, что требуются дополнительные меры в сфере демографии. По его словам, необходимо добиться перелома в ситуации с рождаемостью, дополнительно поддержать семьи, будущих мам и традиционные ценности.