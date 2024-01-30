«Не смогут»: Зеленский отпустил замечание в адрес Европы Зеленский: Европа без США не сможет обеспечить Украине прежний уровень поддержки

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Европа не сможет оказывать достаточную поддержку Украине без США, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD. По его мнению, «не очень позитивные сигналы» из США могут оказать влияние на некоторых европейских лидеров.

Европе в одиночку не удастся сохранить тот уровень поддержки, который Украина получала до сих пор. Ни оружием, ни деньгами, — отметил Зеленский, рассказывая, что будет, если Вашингтон прекратит помощь Киеву.

Зеленский подчеркнул, что остановить конфликт на Украине и не допустить третьей мировой войны можно «геополитически и финансово». Политик призвал другие страны вовремя давать Киеву «помощь, оружие или финансы».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что члены Альянса должны продолжать поддерживать Украину. По его словам, это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность. Столтенберг также назвал оружие для Киева «путем к миру».

Также генсек НАТО признал, что положение Украины может значительно ухудшиться в случае недостаточной помощи со стороны западных держав. В настоящее время, указал он, члены Североатлантического альянса не могут удовлетворить возросший спрос на боеприпасы со стороны Киева.