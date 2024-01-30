«Ланцеты» уничтожили три танка ВСУ к югу от Артемовска МО: расчет дронов ВДВ скорректировал уничтожение «Ланцетами» трех танков ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Расчет разведывательного БПЛА ZALA уссурийских десантников скорректировал поражение трех танков ВСУ «Ланцетами», сообщило Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что оператор дрона обнаружил два танка противника, которые вели огонь из лесопосадки к югу от Артемовска. Уже ночью на том же участке обнаружился третий танк.

Как только цели противника были обнаружены, их координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить их барражирующими боеприпасами «Ланцет», — заявил представитель министерства.

Ранее российские войска нанесли удар по военной технике ВСУ на Кураховском направлении с применением беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». На видео показано, как оператор беспилотника-камикадзе одним точным ударом поразил танк противника.

До этого военный корреспондент Андрей Руденко продемонстрировал кадры работы операторов «Ланцетов» на Донецком направлении в зоне СВО. На опубликованных записях беспилотники уничтожили украинское орудие стандартного для НАТО калибра 155 мм. По словам журналиста, украинским военным стало опасно выезжать на огневые позиции из-за ведущейся на них охоты с воздуха.