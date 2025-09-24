Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 10:17

Названа самая вероятная причина пожара в зоопарке Новосибирска

Аварийная проводка стала самой вероятной причиной пожара в зоопарке Новосибирска

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Аварийное состояние электропроводки стало наиболее вероятной причиной пожара в Новосибирском зоопарке, сообщает областная прокуратура. По ее данным, в настоящее время дознаватели МЧС России проводят уголовно-процессуальную проверку, которая находится на контроле надзорного органа.

Предварительно установлено, что наиболее вероятной причиной возгорания является аварийный режим электрооборудования, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщал, что власти окажут всестороннюю поддержку зоопарку после крупного пожара. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, животных из горящих вольеров доставали спасатели и сами сотрудники учреждения. По информации градоначальника, погибли минимум пять животных. Он особо отметил героизм сотрудников зоопарка, которые вместе с пожарными участвовали в спасении животных из зоны возгорания.

До этого сообщалось, что при пожаре в Новосибирском зоопарке погибло около пяти альпак и лам. Вывести удалось всех яков, нубийских коз, пятнистых оленей, а также шотландского быка, верблюда и двух дикобразов. Не исключено, что некоторые могли пострадать.

Россия
Новосибирск
зоопарки
пожары
причины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снизит нагрузку»: Краснов допустил применение ИИ в судебной системе РФ
В Кремле ответили, должно ли быть у спортсменов право на нейтральный флаг
Песков фразой «начинает юлить» объяснил застой в переговорах по Украине
В Армении был убит глава общины Паракар Володя Григорян
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 сентября: где сбои в РФ
Песков объяснил, как Путин «протягивает руку» США
Песков раскрыл, консолидированы ли россияне вокруг Путина
Песков раскрыл характер отношений Путина и Трампа
Ситуация в аэропортах РФ 24 сентября: задержки рейсов, что в Москве и Сочи
В Госдуме раскрыли истинный смысл слов Трампа об украинских территориях
Песков назвал сроки проведения прямой линии с Путиным
В Кремле ответили Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
Молодая россиянка похитила брендовые часы в аэропорту Пулково
«Предложит зеленому капитуляцию»: Медведев об уходе Трампа из реальности
Обещавшего служить России Краснова назначили председателем Верховного суда
Кондитеры пожаловались на инфляцию
Домохозяйка из Подмосковья не угадала ни одного числа и выиграла в лотерее
В МИД России обратили внимание на «кровавый фон» Генассамблеи ООН
Поданные в приемную Путина жалобы сократились по одной причине
«Победа Киева»: Медведев о фантазиях Трампа после встречи с Зеленским
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Москва

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.