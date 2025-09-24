Названа самая вероятная причина пожара в зоопарке Новосибирска Аварийная проводка стала самой вероятной причиной пожара в зоопарке Новосибирска

Аварийное состояние электропроводки стало наиболее вероятной причиной пожара в Новосибирском зоопарке, сообщает областная прокуратура. По ее данным, в настоящее время дознаватели МЧС России проводят уголовно-процессуальную проверку, которая находится на контроле надзорного органа.

Предварительно установлено, что наиболее вероятной причиной возгорания является аварийный режим электрооборудования, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщал, что власти окажут всестороннюю поддержку зоопарку после крупного пожара. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, животных из горящих вольеров доставали спасатели и сами сотрудники учреждения. По информации градоначальника, погибли минимум пять животных. Он особо отметил героизм сотрудников зоопарка, которые вместе с пожарными участвовали в спасении животных из зоны возгорания.

До этого сообщалось, что при пожаре в Новосибирском зоопарке погибло около пяти альпак и лам. Вывести удалось всех яков, нубийских коз, пятнистых оленей, а также шотландского быка, верблюда и двух дикобразов. Не исключено, что некоторые могли пострадать.