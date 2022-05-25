Гладков раскрыл подробности дневного обстрела села под Белгородом Гладков: пострадавший при обстреле Журавлёвки в Белгородской области находится в больнице

Вооружённые силы Украины / Фото Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале рассказал о состоянии молодого человека, пострадавшего в результате дневного обстрела села Журавлёвка, граничащего с Украиной. По словам главы региона, 29-летний мужчина находится в больнице, ему оказывается необходимая помощь. Ранее Гладков заявил, что пострадал только один человек, который оказался в селе после его эвакуации, он получил глубокое осколочное ранение.

Раненый 1993 года рождения находится в больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщил губернатор.

Гладков уточнил, что в результате атаки был нанесён ущерб 10 домовладениям, ремонт которых начнётся как только спадут риски новых обстрелов.

Накануне губернатор заявил о том, что жители Журавлёвки и Нехотеевки несколько недель назад были эвакуированы. Обстоятельства, при которых пострадавший оказался в селе, выясняются. Аналогичная ситуация уже случалась в Журавлёвке в апреле: во время атаки были повреждены пять домовладений.

Журавлёвка уже была обстреляна ранее. По данным местной администрации, восстановительные работы в поселении пришлось остановить из-за риска новых обстрелов. 25 мая власти региона продлили «жёлтый» уровень террористической опасности, ограничения будут действовать до 9 июня.