«Ищем дно»: диалог Москвы и Киева затормозился

Риторика представителей Москвы и Киева, ещё недавно заявлявших о необходимости переговоров о мире, в последнее время изменилась. О процессе диалога почти перестали говорить. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты ведутся на уровне экспертов и переговорная динамика «оставляет желать лучшего». На Западе тем временем уже звучали заявления о необходимости разрешить конфликт военным путём. Источники NEWS.ru полагают, что стороны действительно приостановили переговорный процесс, так как ожидают изменения расстановки сил. В Киеве при поддержке Запада стремятся истощить ресурсы России.

На Банковой

Россия и Украина ведут переговоры с 27 февраля, за это время состоялись несколько очных встреч и консультаций по видеосвязи. В середине марта украинская сторона осторожно, но позитивно оценивала эти контакты. После встречи в Турции 29 марта участник делегации Украины Давид Арахамия говорил, что форма мирного договора была проработана достаточно, чтобы проводить консультации между президентами.

Мы ищем мира. Реально, без затяжки, — говорил Владимир Зеленский накануне переговоров в Стамбуле.

К середине апреля риторика Киева значительно изменилась. Зеленский, который изначально активно выступал за встречу с Владимиром Путиным, 5 апреля заявил, что встречи «может и не быть». Его позиция поменялась после сообщений об обнаружении тел мирных жителей в городе Буче в Киевской области, который незадолго до этого покинули российские военные.

Владимир Зеленский vladimir_zelenskiy95/vk/com

Украинский президент говорил, что проводить переговоры всё же нужно, но это становится сложнее. При этом теперь он не видит возможности решить все вопросы единственной встречей с Владимиром Путиным.

Там много вопросов. Я по некоторым не вижу пока, что они пойдут на наш вариант или мы пойдём на их вариант, — сказал он.

По словам Зеленского, переговоры с Москвой должны проходить «не на основании российского ультиматума». Он подчеркнул, что Украина «может сражаться с Российской Федерацией и десять лет», но чем раньше закончатся переговоры, тем меньше людей погибнет. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявлял о «некотором изменении» в переговорном процессе после появления информации из Бучи: «Украинское общество сейчас с гораздо большим негативом относится к любой переговорной концепции, которая касается РФ».

Мы не будем идти ни на «Минск-3», ни на «Будапешт-2» — это всё не имеет смысла. В исторической перспективе, даже краткосрочной, все эти «мински» приводят к грандиозным трагедиям, — подчёркивал он.

Наиболее жёстко о контактах с Москвой высказался 16 апреля Зеленский. Он сказал, что уничтожение украинских военных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах», потому что Киев «не торгует территориями и своими людьми».

Источник NEWS.ru, знакомый с позицией украинской переговорной делегации, рассказал, что в Киеве на данном этапе потеряли интерес к диалогу. По его словам, команда Зеленского ждёт, что экономические санкции Запада и затягивание боевых действий усугубят экономические проблемы России. Это, как считают в команде Зеленского, должно улучшить переговорную позицию Украины.

Логика поведения украинских властей заключается в ожидании получения преимуществ, объяснил NEWS.ru политолог Георгий Бовт. Причём такой подход проявляется не только в переговорах с Россией (хотя при этом на территории Украины продолжаются боевые действия) но и, например, в контактах с европейскими политиками о вступлении в Евросоюз. Начатый много лет назад процесс получил значительное ускорение с началом боёв. Всё это, в логике Киева, диктует необходимость не идти на договорённости с Москвой.

Украина получает военную поддержку со стороны стран Запада, оружие идёт и людские резервы, судя по всему, не исчерпаны. Логика состоит в том, что сопротивление возможно и целесообразно, — подчеркнул эксперт.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с NEWS.ru тоже выразил уверенность, что сейчас договорённость между сторонами невозможна. По его мнению, в Киеве считают, что время работает на Украину, а значит, «они могут разговаривать с нами с позиции». В результате украинская позиция ужесточается, а не смягчается.

ministryofdefenceua/flickr.com

Украинская сторона считает, что мы попали в тупик со своей военной операцией, время работает на украинскую сторону, Запад ей сейчас поможет. Россия тем временем сломается под бременем санкций и трудностей осуществления самой военной операции, — подчеркнул парламентарий.

На Красной площади

Оценки переговорного процесса с российской стороны также значительно изменились за последнее время. Переговоры в Стамбуле были для Москвы точкой наибольшего оптимизма. Сразу после них Россия отвела войска со значительной части территории Украины, а лидер российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский заявил о «двух огромных шагах к миру».

Теперь мы знаем, как нам двигаться дальше к компромиссу, то есть мы не топчемся на месте в ходе переговоров, — подчеркнул он тогда.

Тогда, как говорил NEWS.ru источник, знакомый с ходом переговоров, Россия не сделала Украине никаких значимых уступок. Однако Мединский столкнулся с критикой известных сторонников активных боевых действий, в том числе телеведущего Владимира Соловьёва и главы Чечни Рамзана Кадырова. Чеченский лидер во всех своих выступлениях придерживался позиции о невозможности переговоров и заявлял, что нужно «с корнями уничтожить нациков, шайтанов». В то же время Москва, очевидно, ждала от начатого диалога позитивного результата.

После встречи делегаций в Стамбуле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что в позиции Киева стало «больше реализма в отношении того, что касается путей обеспечивания безопасности Украины». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков хоть и говорил, что в Кремле не видят явных «прорывов», отмечал позитив: «Украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает». Однако со временем риторика становилась более негативной. 6 апреля Песков уже говорил о «гораздо более вязком» процессе переговоров, чем хотелось бы Москве. Лавров позднее заявлял, что «украинская сторона каждый раз изворачивается, отвергает то, что она сама предлагала пару дней назад».

В итоге 12 апреля Владимир Путин сказал, что диалог «вернулся в тупиковую ситуацию».

Мы вышли на определённый уровень договорённостей в Стамбуле. <...> В ответ на наши действия по созданию условий для продолжения переговоров мы увидели провокацию в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договорённостей в Стамбуле, — заявил президент РФ.

По данным источников NEWS.ru, Москва также мало заинтересована в активном продолжении переговоров, так как есть шансы улучшить свою позицию. В Кремле публично высказываются более сдержанно.

Украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется и, конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего, — сказал 18 апреля Дмитрий Песков.

Политолог Георгий Бовт считает, что Кремль сейчас не видит выгоды в переговорном процессе. Если остановить боевые действия, «результаты будут неочевидны», так как поставленные задачи не выполнены — о «демилитаризации» или о фиксировании политических позиций, в том числе по вступлению Украины в НАТО, по статусу Крыма и территорий в Донбассе, говорить с Украиной рано. Даже если выделить вопрос о территории в отдельный договор, возвращается вопрос об отказе от расширения НАТО, отметил эксперт. Россия хотела, чтобы Североатлантический альянс не расширялся на восток, однако уже сейчас речь идёт о присоединении к объединению ранее нейтральных Швеции и Финляндии. Даже если Москва смирится с расширением НАТО, останется вопрос о санкциях, введённых после 24 февраля.

nato/flickr.com

Очевидно, что это соглашение нужно заключать, когда на поле боя одержана очевидная победа — а её пока нет. И наверное, по логике Москвы, подразумевалось бы частичное снятие санкций, к чему Запад пока не готов. Поскольку мы ещё не дошли до дна, будем его искать дальше. И мы, и Украина, и Запад, — полагает он.

Депутат Константин Затулин в свою очередь уверен, что начало переговоров практически одновременно с началом военной операции должно было подтвердить готовность Москвы искать мирное решение. При этом уже тогда было понятно, что окончательное решение будет приниматься в зависимости от ситуации в ходе боевых действий.

На нашу (российскую. — NEWS.ru) сторону переговоры оказывают отрицательный эффект, потому что внушают людям, которые настроились на решительные действия, впечатление, что решительных действий наверху не ждут. Порождают у наших людей сомнение [в том], что мы будем идти до конца. Эти переговоры превратились для нас в контрпродуктивное действие, — заключил он.

Вокруг

За последние недели изменилась и риторика властей западных стран. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, ещё недавно приветствовавший переговоры сторон, заявил , что «эта война будет выиграна на поле боя». Мировые лидеры, которые сначала активно вели переговоры с Путиным, стали меньше говорить о возможном мире. Итальянский премьер Марио Драги, например, начал считать бесполезными звонки российскому президенту, потому что тот говорит, что время для договорённостей с Киевом ещё не пришло.

Даже президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее регулярно звонил Путину, сократил частоту переговоров. Однако он пока не отказался от диалога полностью. Политик объяснял , что разговаривает с российским президентом, потому что «если он больше ни с кем не разговаривает, то мы не знаем, как далеко он сможет зайти». При этом один из самых частых собеседников главы РФ в то же время говорил, что мало верит в «коллективную способность сесть за стол переговоров в краткосрочной перспективе».

Сложной ситуацию с переговорами между Москвой и Киевом считают и в Турции — стране, которая с начала боевых действий старалась сохранить нейтралитет и выступить площадкой для контакта. Об этом 18 апреля заявил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, который подчеркнул, что в Анкаре всё ещё стараются добиться мирного диалога.

Георгий Бовт уверен, что другие государства тоже не заинтересованы в позитивных итогах российско-украинских переговоров. По его словам, Украина сохраняет возможность сопротивляться, а западные страны, поддерживая Украину, таким образом получают возможность «воевать с Россией».

Xinhua/Global Look Press

Россия тратит ресурсы, вооружение, жертвует людьми. Россия растрачивает свой боекомплект. Пусть растрачивает, — объяснил эксперт выгоду Запада от затягивания боевых действий.

Он отметил, что пока западные страны не получают большого урона от продолжающихся боевых действий. Действительно, в Европе поднялись цены на энергоресурсы, но даже сейчас в бюджете семей наименее богатых европейских стран оплата энергетики не превышает 8%. В богатых государствах этот показатель не поднимается выше 4% от общих трат домохозяйства. Как заметил эксперт, это недорого, чтобы истощать Россию и на новых условиях решать вопросы.