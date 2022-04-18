«Ищем дно»: диалог Москвы и Киева затормозился

Риторика представителей Москвы и Киева, ещё недавно заявлявших о необходимости переговоров о мире, в последнее время изменилась. О процессе диалога почти перестали говорить. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты ведутся на уровне экспертов и переговорная динамика «оставляет желать лучшего». На Западе тем временем уже звучали заявления о необходимости разрешить конфликт военным путём. Источники NEWS.ru полагают, что стороны действительно приостановили переговорный процесс, так как ожидают изменения расстановки сил. В Киеве при поддержке Запада стремятся истощить ресурсы России.
На Банковой
Россия и Украина ведут переговоры с 27 февраля, за это время состоялись несколько очных встреч и консультаций по видеосвязи. В середине марта украинская сторона осторожно, но позитивно оценивала эти контакты. После встречи в Турции 29 марта участник делегации Украины Давид Арахамия говорил, что форма мирного договора была проработана достаточно, чтобы проводить консультации между президентами.
Мы ищем мира. Реально, без затяжки, — говорил Владимир Зеленский накануне переговоров в Стамбуле.
К середине апреля риторика Киева значительно изменилась. Зеленский, который изначально активно выступал за встречу с Владимиром Путиным, 5 апреля заявил, что встречи «может и не быть». Его позиция поменялась после сообщений об обнаружении тел мирных жителей в городе Буче в Киевской области, который незадолго до этого покинули российские военные.
Украинский президент говорил, что проводить переговоры всё же нужно, но это становится сложнее. При этом теперь он не видит возможности решить все вопросы единственной встречей с Владимиром Путиным.
Там много вопросов. Я по некоторым не вижу пока, что они пойдут на наш вариант или мы пойдём на их вариант, — сказал он.
По словам Зеленского, переговоры с Москвой должны проходить «не на основании российского ультиматума». Он подчеркнул, что Украина «может сражаться с Российской Федерацией и десять лет», но чем раньше закончатся переговоры, тем меньше людей погибнет. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявлял о «некотором изменении» в переговорном процессе после появления информации из Бучи: «Украинское общество сейчас с гораздо большим негативом относится к любой переговорной концепции, которая касается РФ».
Мы не будем идти ни на «Минск-3», ни на «Будапешт-2» — это всё не имеет смысла. В исторической перспективе, даже краткосрочной, все эти «мински» приводят к грандиозным трагедиям, — подчёркивал он.
Наиболее жёстко о контактах с Москвой высказался 16 апреля Зеленский. Он сказал, что уничтожение украинских военных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах», потому что Киев «не торгует территориями и своими людьми».
Источник NEWS.ru, знакомый с позицией украинской переговорной делегации, рассказал, что в Киеве на данном этапе потеряли интерес к диалогу. По его словам, команда Зеленского ждёт, что экономические санкции Запада и затягивание боевых действий усугубят экономические проблемы России. Это, как считают в команде Зеленского, должно улучшить переговорную позицию Украины.
Логика поведения украинских властей заключается в ожидании получения преимуществ, объяснил NEWS.ru политолог Георгий Бовт. Причём такой подход проявляется не только в переговорах с Россией (хотя при этом на территории Украины продолжаются боевые действия) но и, например, в контактах с европейскими политиками о вступлении в Евросоюз. Начатый много лет назад процесс получил значительное ускорение с началом боёв. Всё это, в логике Киева, диктует необходимость не идти на договорённости с Москвой.
Украина получает военную поддержку со стороны стран Запада, оружие идёт и людские резервы, судя по всему, не исчерпаны. Логика состоит в том, что сопротивление возможно и целесообразно, — подчеркнул эксперт.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с NEWS.ru тоже выразил уверенность, что сейчас договорённость между сторонами невозможна. По его мнению, в Киеве считают, что время работает на Украину, а значит, «они могут разговаривать с нами с позиции». В результате украинская позиция ужесточается, а не смягчается.
Украинская сторона считает, что мы попали в тупик со своей военной операцией, время работает на украинскую сторону, Запад ей сейчас поможет. Россия тем временем сломается под бременем санкций и трудностей осуществления самой военной операции, — подчеркнул парламентарий.
На Красной площади
Оценки переговорного процесса с российской стороны также значительно изменились за последнее время. Переговоры в Стамбуле были для Москвы точкой наибольшего оптимизма. Сразу после них Россия отвела войска со значительной части территории Украины, а лидер российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский заявил о «двух огромных шагах к миру».
Теперь мы знаем, как нам двигаться дальше к компромиссу, то есть мы не топчемся на месте в ходе переговоров, — подчеркнул он тогда.
Тогда, как говорил NEWS.ru источник, знакомый с ходом переговоров, Россия не сделала Украине никаких значимых уступок. Однако Мединский столкнулся с критикой известных сторонников активных боевых действий, в том числе телеведущего Владимира Соловьёва и главы Чечни Рамзана Кадырова. Чеченский лидер во всех своих выступлениях придерживался позиции о невозможности переговоров и заявлял, что нужно «с корнями уничтожить нациков, шайтанов». В то же время Москва, очевидно, ждала от начатого диалога позитивного результата.
После встречи делегаций в Стамбуле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что в позиции Киева стало «больше реализма в отношении того, что касается путей обеспечивания безопасности Украины». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков хоть и говорил, что в Кремле не видят явных «прорывов», отмечал позитив: «Украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает». Однако со временем риторика становилась более негативной. 6 апреля Песков уже говорил о «гораздо более вязком» процессе переговоров, чем хотелось бы Москве. Лавров позднее заявлял, что «украинская сторона каждый раз изворачивается, отвергает то, что она сама предлагала пару дней назад».
В итоге 12 апреля Владимир Путин сказал, что диалог «вернулся в тупиковую ситуацию».
Мы вышли на определённый уровень договорённостей в Стамбуле. <...> В ответ на наши действия по созданию условий для продолжения переговоров мы увидели провокацию в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договорённостей в Стамбуле, — заявил президент РФ.
По данным источников NEWS.ru, Москва также мало заинтересована в активном продолжении переговоров, так как есть шансы улучшить свою позицию. В Кремле публично высказываются более сдержанно.
Украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется и, конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего, — сказал 18 апреля Дмитрий Песков.
Политолог Георгий Бовт считает, что Кремль сейчас не видит выгоды в переговорном процессе. Если остановить боевые действия, «результаты будут неочевидны», так как поставленные задачи не выполнены — о «демилитаризации» или о фиксировании политических позиций, в том числе по вступлению Украины в НАТО, по статусу Крыма и территорий в Донбассе, говорить с Украиной рано. Даже если выделить вопрос о территории в отдельный договор, возвращается вопрос об отказе от расширения НАТО, отметил эксперт. Россия хотела, чтобы Североатлантический альянс не расширялся на восток, однако уже сейчас речь идёт о присоединении к объединению ранее нейтральных Швеции и Финляндии. Даже если Москва смирится с расширением НАТО, останется вопрос о санкциях, введённых после 24 февраля.
Очевидно, что это соглашение нужно заключать, когда на поле боя одержана очевидная победа — а её пока нет. И наверное, по логике Москвы, подразумевалось бы частичное снятие санкций, к чему Запад пока не готов. Поскольку мы ещё не дошли до дна, будем его искать дальше. И мы, и Украина, и Запад, — полагает он.
Депутат Константин Затулин в свою очередь уверен, что начало переговоров практически одновременно с началом военной операции должно было подтвердить готовность Москвы искать мирное решение. При этом уже тогда было понятно, что окончательное решение будет приниматься в зависимости от ситуации в ходе боевых действий.
На нашу (российскую. — NEWS.ru) сторону переговоры оказывают отрицательный эффект, потому что внушают людям, которые настроились на решительные действия, впечатление, что решительных действий наверху не ждут. Порождают у наших людей сомнение [в том], что мы будем идти до конца. Эти переговоры превратились для нас в контрпродуктивное действие, — заключил он.
Вокруг
За последние недели изменилась и риторика властей западных стран. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, ещё недавно приветствовавший переговоры сторон,
Даже президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее регулярно звонил Путину, сократил частоту переговоров. Однако он пока не отказался от диалога полностью. Политик
Сложной ситуацию с переговорами между Москвой и Киевом считают и в Турции — стране, которая с начала боевых действий старалась сохранить нейтралитет и выступить площадкой для контакта. Об этом 18 апреля заявил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, который подчеркнул, что в Анкаре всё ещё стараются добиться мирного диалога.
Георгий Бовт уверен, что другие государства тоже не заинтересованы в позитивных итогах российско-украинских переговоров. По его словам, Украина сохраняет возможность сопротивляться, а западные страны, поддерживая Украину, таким образом получают возможность «воевать с Россией».
Россия тратит ресурсы, вооружение, жертвует людьми. Россия растрачивает свой боекомплект. Пусть растрачивает, — объяснил эксперт выгоду Запада от затягивания боевых действий.
Он отметил, что пока западные страны не получают большого урона от продолжающихся боевых действий. Действительно, в Европе поднялись цены на энергоресурсы, но даже сейчас в бюджете семей наименее богатых европейских стран оплата энергетики не превышает 8%. В богатых государствах этот показатель не поднимается выше 4% от общих трат домохозяйства. Как заметил эксперт, это недорого, чтобы истощать Россию и на новых условиях решать вопросы.