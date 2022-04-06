Песков рассказал о динамике переговоров России и Украины

Переговорный процесс делегаций РФ и Украины продолжается, но идёт «гораздо более вязко», чем можно ожидать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сам процесс пока далёк от завершения, чему мешают и некоторые внешние обстоятельства.

Процесс рабочий продолжается, но идёт гораздо более вязко, чем нам хотелось бы. Мы хотели бы видеть большую динамику с украинской стороны, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина должна получить сигнал не саботировать переговоры с Москвой. По его словам, настороженность вызывает намерение Киева устроить референдум по итогам договорённостей и играть в такие «кошки-мышки» Россия не хочет. Он также указал на то, что итоги переговоров с Киевом не должны повторить судьбу Минских соглашений.

Кроме того, Лавров отметил, что «лживая провокация» в Буче направлена на то, чтобы сорвать переговоры Москвы и Киева, последний раунд которых прошёл в Стамбуле. Он подчеркнул, что истерика у Запада началась именно в тот момент, когда «забрезжил свет» и Украина впервые захотела обсудить мирные положения и гарантии безопасности в письменном виде.