Песков: динамика переговоров с Киевом оставляет желать лучшего
Полина Шестак
Полина Шестак
12:49, 18 апреля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Динамика переговоров Москвы с Киевом оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Представитель Кремля подчеркнул, что Украина непостоянна в своих требованиях, передаёт РИА Новости.
Украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется и, конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего, — сказал Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. По словам главы государства, Киев отошёл от стамбульских договорённостей.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее высказался о том, как может выглядеть мирный договор с Россией. По его мнению, документ может состоять из двух документов. При этом Зеленский всё же рассчитывает на скорое начало переговоров, но не на основании российского ультиматума.