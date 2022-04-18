Песков: динамика переговоров с Киевом оставляет желать лучшего

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Президент Украины Владимир Зеленский намеренно выдвигает невыполнимые требования, чтобы сорвать переговоры с Россией на тему спецоперации на Украине, считает политолог Богдан Безпалько. По его мнению, такие решения Киева продиктованы интересами внешнеполитических игроков, которым выгодно затягивать конфликт на Украине, пишет «ПолитЭксперт».

То есть, по сути, Зеленский просто срывает переговорный процесс. Зачем он это делает? Очевидно, что в интересах внешнеполитических игроков, которые заинтересованы в том, чтобы сделать конфликт максимально кровопролитным и затяжным,...