Путин: переговоры с Киевом вернулись в тупиковую ситуацию

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. По словам главы государства, Киев отошёл от стамбульских договорённостей, передаёт РИА Новости.

Мы вышли на определённый уровень договорённостей в Стамбуле. <...> В ответ на наши действия по созданию условий для продолжения переговоров мы увидели провокацию в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договорённостей в Стамбуле, — сказал президент России.

Он добавил, что теперь вопросы безопасности Украины отделены от обсуждения ситуации вокруг Крыма, Севастополя и Донбасса. Такое поведение Киева считает причиной возвращения переговоров в тупиковую ситуацию, считает Путин.

Президент также сообщил, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Украина не станет последовательна в своих требованиях. В ином случае это будет создавать новые трудности, завил президент РФ.

Ранее Путин оценил вклад белорусского лидера Александра Лукашенко в переговорный процесс с Украиной. Он отметил, что диалог стал возможен во многом благодаря действиям Минска.

Переговоры между Украиной и Россией прошли уже несколько раундов. Последний прошёл в Стамбуле. По словам главы МИ РФ Сергея Лаврова, в озвученных там предложениях Киева содержатся размытые формулировки о некоем «эффективном контроле», а вопросы по Донбассу, Севастополю и Крыму украинская сторона хочет вынести на обсуждение между президентами.