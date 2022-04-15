Зеленский: Украина может сражаться с Россией и 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна может сражаться с Россией и 10 лет. Такой вариант возможен, поскольку Киев не может отдать свои территории, передаёт CNN.

Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет, — заявил президент Украины.

При этом Зеленский всё же рассчитывает на скорое начало переговоров, но не на основании российского ультиматума. Он надеется, что страны начнут договариваться в ближайшее время: «чем быстрее это произойдет, тем меньше людей погибнет».

Ранее Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена посетить Украину. По его словам, лидеру Штатов необходимо «увидеть всё своими глазами».

В воскресенье глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на Украине нет ни президента, ни Верховного главнокомандующего, а вместо них восседает бандитская группировка. Он считает, что украинских «бандерлогов и националистов» необходимо уничтожить. Он добавил, что против России настроен весь мир, на территории Украины присутствуют бойцы из десятка других государств. Глава Чечни подчеркнул, что вести переговоры с украинской стороной смысла не имеет, потому что разговаривать там не с кем.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что необходимо ликвидировать независимость Украины по завершении военной спецоперации и включить её в состав России.