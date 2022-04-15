Депутат Госдумы Вассерман призвал присоединить Украину к России

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил о необходимости ликвидировать независимость Украины по завершении военной спецоперации, сказал он в интервью порталу Ukraina.ru. Он считает, что она должна быть включена в состав России.

В результате нынешней операции должно быть полностью ликвидировано все, способное называться «независимой Украиной». Все эти земли должны быть включены в состав Российской Федерации, — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как будут прекращены военные действия и российские войска будут выведены с украинской территории. Он отметил, что невозможно говорить о нейтральном статусе, пока продолжается спецоперация России на Украине.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского об условиях переговоров с Россией, главное из которых — прекращение военных действий и вывод российских войск. По его словам, украинский лидер уже один раз воспользовался отводом армии. По мнению Володина, Зеленский хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью.

С начала российской спецоперации страну покинули 4,8 млн человек, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. По данным ООН, больше всего украинцев приняли в Европе. Лидирующую позицию заняла Польша — 2,7 млн украинцев, следом идёт Румыния — 726 тысяч беженцев, Венгрия — 447 тысяч, Молдавия — 419 тысяч, Словакия — 329 тысяч. Россия приняла почти полмиллиона украинцев — 484 тысячи беженцев.