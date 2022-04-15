Володин: Зеленский хочет выиграть время и получить помощь НАТО

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского об условиях переговоров с Россией, главное из которых — прекращение военных действий и вывод российских войск. По его словам, украинский лидер уже один раз воспользовался отводом армии.

Так же он говорил до переговоров в Турции, когда наши военные стояли под Киевом. Россия сократила активность на этом направлении, отвела войска. После чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации. Киев отказался от взятых на себя обязательств. Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью, — подчеркнул спикер.

Он также отметил, что потери украинской армии уже составили 23 367 человек. По словам Володина, в ходе освобождения Мариуполя уже сдались в плен 1464 украинских военнослужащих. При этом на территории завода «Азовсталь» заблокировано ещё порядка 2500 человек.

Володин озвучил также несколько пунктов, без которых Москва не готова к обсуждению возможного мирного соглашения.

Если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен незамедлительно принять следующие решения. Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик.

Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны, — отметил председатель Госдумы.

Ранее Зеленский заявил, что его страна готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как будут прекращены военные действия и российские войска будут выведены с украинской территории. Он отметил, что невозможно говорить о нейтральном статусе, пока продолжается спецоперация России на Украине.

Как сообщалось утром в понедельник, перед тем, как сбежать из Херсона, служба безопасности Украины (СБУ) завербовала представителей местной теробороны для проведения диверсий на освобождённых территориях в тылу Вооруженных сил России.

В то же время пленённый на Украине британский наёмник Шон Пиннер рассказал о том, что командование вооружённых сил Украины бросило своих солдат прямо во время боя с российскими военными в промышленной зоне Мариуполя. Солдат рассказал, что военное руководство намеренно направило его вместе с другими боевиками в местность, где были расположены российские военные. По его словам, началась паника и все разбежались.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что Вооружённые силы России предложили боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам, заблокированным в Мариуполе, с 06:00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Представитель военного ведомства указал на то, что боевикам гарантируется сохранение жизни.

Для осуществления этого плана руководство Минобороны РФ предлагает с 05:30 мск объявить «режим полной тишины», а с 06:00 поднять флаги: с российской стороны — красные, с украинской стороны — белые по всему периметру «Азовстали». Все желающие сдаться должны будут выйти без какого-либо оружия и боеприпасов.