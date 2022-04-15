СБУ оставила в Херсоне группу диверсантов в тылу российских войск

Перед тем, как сбежать из Херсона, служба безопасности Украины (СБУ) завербовала представителей местной теробороны для проведения диверсий на освобождённых территориях в тылу Вооруженных сил России. Такие сведения озвучили РИА Новости со ссылкой на обнаруженные документы в архиве СБУ, которые есть в распоряжении агентства.

Эти доказательства найдены во время работы с архивом личных дел украинских сотрудников ВСУ, который обнаружили в Херсонской детской областной больнице. Информацию агентству подтвердил и сотрудник одного из российских силовых ведомств.

При работе с архивом вышли на начальника отделения полиции в порту «Херсон» Херсонского отдела главного управления национальной полиции в Херсонской области Жаркова Максима Владимировича, участника АТО на юго-востоке Украины. В процессе следствия выяснилось, что Жарков по указанию сотрудников СБУ завербовал членов территориальной обороны для подрывной работы в тылу российских войск, — сообщил собеседник РИА Новости.

Он также добавил, что одним из командиров херсонской террористической ячейки стал экс-сотрудник органов правопорядка Чайковский Владимир Анатольевич. На данный момент остальные члены группы диверсантов устанавливаются, что подтверждают также документы из личного дела Чайковского.

Также, как сообщил собеседник агентства, в мобильном телефоне Жаркова найдена переписка с сотрудниками Управления «К» СБУ по Херсонской области, их указания он выполнял, используя мессенджеры.

В ходе обыска в квартире начальника полиции российские сотрудники силовых структур нашли тайник, где находились секретные документы, гранаты, запалы и радиостанции.

Найденные совсекретные документы датированы 2014 годом, что указывает на использование старой агентуры нацполиции Украины сотрудниками СБУ для формирования террористических групп, начиная с 2014 года, — пояснил сотрудник российских силовых структур.

Также по месту проживания Жаркова обнаружены вольеры для содержания собак, а также фото бойцовых собак в вольерах, корма и средств истязания животных, отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что иностранные специалисты провели инструктаж для членов украинских диверсионно-разведывательных групп. Сборы проходили с 4 по 7 апреля в одном из населённых пунктов Николаевской области.