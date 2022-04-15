Британский наёмник рассказал о предательстве ВСУ

Пленённый на Украине британский наёмник Шон Пиннер рассказал Пятому каналу о том, что командование вооружённых сил Украины бросило своих солдат прямо во время боя с российскими военными в промышленной зоне Мариуполя. Солдат рассказал, что военное руководство намеренно направило его вместе с другими боевиками в местность, где были расположены российские военные. По его словам, началась паника и все разбежались.

Мой командир будто испарился, я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной. Мы были брошены. Не знаю, кто принял такое решение, — рассказал Пиннер.

Он уточнил, что его группа выдвигалась из промышленной зоны Мариуполя. Всё происходило ранним утром, пока было ещё темно.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что Вооружённые силы России предложили боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам, заблокированным в Мариуполе, с 06:00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Представитель военного ведомства указал на то, что боевикам гарантируется сохранение жизни.

Для осуществления этого плана руководство Минобороны РФ предлагает с 05:30 мск объявить «режим полной тишины», а с 06:00 поднять флаги: с российской стороны — красные, с украинской стороны — белые по всему периметру «Азовстали». Все желающие сдаться должны будут выйти без какого-либо оружия и боеприпасов.