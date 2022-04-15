В ООН назвали число беженцев с Украины с начала спецоперации

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с начала спецоперации России на Украине страну покинули 4,8 млн человек. Число беженцев увеличивается с каждым днём, передаёт ТАСС.

Более 4,8 млн беженцев с Украины прибыли в соседние страны с начала специальной военной операции РФ. За сутки это число увеличилось более чем на 43 тысячи, — сказано в сообщении ООН.

По данным ООН, больше всего украинцев приняли в Европе. Лидирующую позицию заняла Польша — 2,7 млн украинцев, следом идёт Румыния — 726 тысяч беженцев, Венгрия — 447 тысяч, Молдова — 419 тысяч, Словакия — 329 тысяч. Россия приняла почти полмиллиона украинцев — 484 тысячи беженцев.

В настоящее время РФ продолжает принимать беженцев. Готовность принять украинцев и жителей ЛДНР готовы 43 региона. В пунктах временного размещения находятся в настоящее время более 32 тысяч человек, из них 12 тысяч — дети. Беженцам назначены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Также им оказывают гуманитарную помощь волонтёры.