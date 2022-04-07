Кабмин выделил ещё 600 млн рублей на выплаты беженцам из Донбасса
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
09:38, 08 апреля 2022
Эвакуированные украинские беженцы на железнодорожном вокзале Ростов-Главный в Ростове-на-ДонуФото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Правительство РФ выделило ещё около 600 млн рублей на разовые выплаты в размере 10 тысяч гражданам ДНР, ЛНР и Украины, эвакуировавшимся в Россию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кабмина. Бюджетные трансферты из резервного фонда поступят семи российским регионам.
Региональные бюджеты получат средства на выплату разовой финансовой помощи в размере 10 тыс. рублей жителям Донецкой и Луганской народных республик и Украины, приехавшим в Россию, — сказано в сообщении пресс-службы Кабмина.
Так, Воронежская область получит 118,8 млн рублей, Краснодарский край — 103,7 млн, Крым — 88,9 млн, в Белгородскую область направят 86,7 млн, в Брянскую область — 80,9 млн, Ставропольский край получит 61,6 млн рублей, Курская область — 59,5 млн рублей.
За минувшие сутки (7 апреля) почти 20 тысяч жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли границу России. На сегодняшний день общее количество беженцев составляет 653 тысячи человек. Из них свыше 127 тысяч — дети.