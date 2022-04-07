Кабмин выделил ещё 600 млн рублей на выплаты беженцам из Донбасса

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов рассказал, как на него напали в поезде Москва — Самара. Неизвестный облил журналиста красной краской с ацетоном. Об этом сообщает «Новая газета. Европа» в Telegram-канале.

Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжёт. Поезд Москва — Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: «Муратов,...