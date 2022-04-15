Зеленский призвал Байдена посетить Украину

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Сотни арабских бунтовщиков забросали камнями автобусы с паломниками неподалёку от Старого города в Иерусалиме, пишет Israel Hayom. В издании отметили, что пассажиры направлялись к Стене Плача, однако нарушители спокойствия заблокировали доступ к историческому памятнику с помощью импровизированных заграждений. В данный момент на месте происшествия работают местные сотрудники полиции, чтобы обеспечить проход посетителей к религиозному памятнику.

Сотни бунтовщиков собирали камни на Храмовой горе в воскресенье утром, пытаясь нарушить спокойствие и заблокировать доступ к этому месту с помощью импровизированных заграждений. Полиция работает, чтобы не допустить бунтовщиков к...