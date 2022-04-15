Зеленский призвал Байдена посетить Украину

Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена посетить Украину. По его словам, лидеру Соединённых Штатов необходимо «увидеть всё своими глазами», передаёт CNN. Глава Украины также выразил уверенность, что визит Байдена в страну состоится.
Я думаю, он приедет. Конечно, это его решение, которое будет приниматься исходя из ситуации с безопасностью. Но я считаю, что он, будучи президентом США, должен приехать сюда и увидеть всё своими глазами, — заявил Зеленский.
Президент США на прошлой неделе выразил готовность приехать. Позднее Белый дом подчеркнул, что такая поездка «серьёзно не планировалась». Как заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Сaлливан, из соображений безопасности сейчас не следует озвучивать планы визитов «каких-либо должностных лиц высокого ранга в Киев или на Украину».