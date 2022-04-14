«Не планировалась»: Белый дом о поездке Байдена в Киев

Вашингтон обсуждал возможность поездки амeриканского президента Джо Байдена на Украину, однако серьёзно это не планировали. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Сaлливан, добавив, что объявлений о потенциальных визитах других официальных лиц США в реcпублику пока нет. Его слова передаёт ТАСС.

Думаю, президент был бы очень рад возможности отправиться на Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами. Для него серьёзный вопрос состоит в том, использования каких активов это потребовало бы со стороны украинцев и с нашей стороны. Так что его поездка на Украину не планировалась серьезным образом, — сказал Салливан.

Более того, по его словам, из соображений безопасности сейчас он не станет озвучивать планы визитов «каких-либо должноcтных лиц высокого ранга в Киев или на Украину».

Ранее бывший украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Байдену следует посетить Украину. По его мнению, приезд в Киев может стать символом солидарности. Порошенко полагает, что такой шаг более чем наглядно продемонстрировал бы, что «весь мир вместе с нами против России».