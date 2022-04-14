18+

Рубрики

Медиа

Архив

Алкозамок на автомобиль: предложен новый способ борьбы с пьяными водителями

Устройство блокирует зажигание до тех пор, пока водитель не пройдёт тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе

Мир

«Не планировалась»: Белый дом о поездке Байдена в Киев

В США заявили, что обсуждали поездку Байдена на Украину
15:56, 14 апреля 2022
«Не планировалась»: Белый дом о поездке Байдена в Киев Президент США Джо Байден Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Вашингтон обсуждал возможность поездки амeриканского президента Джо Байдена на Украину, однако серьёзно это не планировали. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Сaлливан, добавив, что объявлений о потенциальных визитах других официальных лиц США в реcпублику пока нет. Его слова передаёт ТАСС.

Думаю, президент был бы очень рад возможности отправиться на Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами. Для него серьёзный вопрос состоит в том, использования каких активов это потребовало бы со стороны украинцев и с нашей стороны. Так что его поездка на Украину не планировалась серьезным образом, — сказал Салливан.

Более того, по его словам, из соображений безопасности сейчас он не станет озвучивать планы визитов «каких-либо должноcтных лиц высокого ранга в Киев или на Украину».

Ранее бывший украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Байдену следует посетить Украину. По его мнению, приезд в Киев может стать символом солидарности. Порошенко полагает, что такой шаг более чем наглядно продемонстрировал бы, что «весь мир вместе с нами против России».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео