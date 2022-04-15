Кадыров: на Украине власти нет, переговоры вести не с кем

На Украине нет ни президента, ни Верховного главнокомандующего, а вместо них восседает бандитская группировка, заявил в своём Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он считает, что украинских «бандерлогов и националистов» необходимо уничтожить. Он добавил, что против России настроен весь мир, на территории Украины присутствуют бойцы из десятка других государств. Глава Чечни подчеркнул, что вести переговоры с украинской стороной смысла не имеет, потому что разговаривать там не с кем.

Нужно решить с корнями уничтожить нациков, шайтанов. После этого надо назначить временного исполняющего главу региона и после этого начинать формировать ветвь власти, — сказал он.

По его словам, после этого необходимо узнать мнение народа, спросить, «как они хотят дальше жить, какие у них главные проблемы».

Кадыров подчеркнул, что раньше в Чечне была похожая ситуация, однако благодаря «правильным решениям» президента России Владимира Путина народ Чечни живёт в правовой процветающей республике.

Вот то же самое, что сегодня в разных городах Украины, было у нас, в наших городах, сёлах. Нам говорили то же самое, что говорят вам, — сказал глава Чечни.

Он отметил, что граждане Украины были обмануты своим же государством. Кадыров призвал украинских бойцов сложить оружие и обратиться в Минобороны России, чтобы получить помилование и амнистию.

Пока этот шайтан (Зеленский. — NEWS.ru) находится на территории Украины, свободы им не видать (украинским националистам. — NEWS.ru). Мы их уничтожаем и каждый день будем уничтожать. У них не осталась ни духа, ничего, — заявил Кадыров.

Глава республики отметил, что Запад продолжает вооружать и отправлять наёмников, чтобы противостоять России, против России, таким образом, ведёт боевые действия весь мир. Он подчеркнул, что сейчас начинается уже «конкретная спецоперация».

Натовские государства все против, они финансируют, вооружают и отправляют своих специалистов, и получается, мы ведём боевые действия с десятками государств. Сейчас начинается конкретная спецоперация, они сами напросились, — подытожил он.

В ходе утреннего брифинга 17 апреля представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что на территории предприятия «Азовсталь» в составе украинской группы находятся в окружении до 400 иностранных наёмников. Как утверждают в российском военном ведомстве, Киев запретил им вести любые переговоры о сдаче в плен. По данным МО РФ, бойцам «Азова» дан приказ расстреливать всех желающих сложить оружие, вне зависимости от того, украинские это военнослужащие или иностранные наёмники. В ведомстве отметили, что большинство из последних являются гражданами европейских стран, а также Канады.