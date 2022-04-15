Минобороны сообщило о находящихся в «Азовстали» 400 иностранных наёмниках

На территории предприятия «Азовсталь» в составе украинской группировки находятся в окружении до 400 иностранных наёмников, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. При этом киевский националистический режим запретил им вести любые переговоры о сдаче в плен. Нацистам «Азова» дан приказ на месте расстреливать всех желающих сложить оружие, вне зависимости от того, украинские это военнослужащие или иностранные наёмники. Большинство из последних являются гражданами европейских стран, а также Канады. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены.

В течение 16 апреля 2022 года отмечено резкое повышение интенсивности ведения радиопереговоров боевиками националистических формирований и иностранными наёмниками, заблокированными в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь». При этом содержание радиоперехватов (только за истекшие сутки таких получено 367) свидетельствует о том, что оказывающие сопротивление боевики находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды. Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен, — заявили в ведомстве.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что Вооружённые силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам, заблокированным в Мариуполе, с 06:00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Представитель военного ведомства указал на то, что боевикам гарантируется сохранение жизни. По его словам, Министерство обороны учитывает катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь».

Для осуществления этого плана руководство Минобороны РФ предлагает с 05:30 мск объявить «режим полной тишины», а с 06:00 поднять флаги: с российской стороны — красные, с украинской стороны — белые по всему периметру «Азовстали». Все желающие сдаться должны будут выйти без какого-либо оружия и боеприпасов.