Госдеп оценил возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не меняет взгляды на НАТО и её политику «открытых дверей», невзирая на предупреждения со стороны России насчёт членства Финляндии и Швеции. Дипломат отметил, что решение по этому вопросу должно принимать руководство НАТО. Он при этом не забыл упомянуть, что для вступления в Альянс требуются определённые условия, которые страна-кандидат должна выполнить, сообщает ТАСС.

Никакого изменения нет, поскольку мы считаем, что политика открытых дверей НАТО — это политика открытых дверей, — рассказал Прайс.

На вопрос, смогут ли США и НАТО защитить эти две страны в промежуточный период до вступления, представитель Госдепа ответил, что Финляндия и Швеция являются близкими партнёрами Вашингтона. Он также указал на заявление Столтенберга, который пообещал защитить кандидатов до их вступления.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что национальным интересам страны отвечает недопущение прямого военного столкновения с Россией. По словам главы американской дипломатии, президент Джо Байден заботится об интересах американского народа. Он отметил, что США делают всё возможное, чтобы избежать конфликта с Москвой. Он добавил, что США также выступают за скорое прекращение российской спецоперации на Украине.