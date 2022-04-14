Блинкен: конфликт с Россией не входит в национальные интересы США
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
21:20, 14 апреля 2022
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что национальным интересам страны отвечает недопущение прямого военного столкновения с Россией. По словам главы американской дипломатии, президент Джо Байден заботится об интересах американского народа. Он отметил, что США делают всё возможное, чтобы избежать конфликта с Москвой, передаёт ТАСС.
Одним из этих интересов является обеспечение того, чтобы мы по мере своих возможностей не вступали в прямой конфликт с Россией, — поделился Блинкен.
Он добавил, что США также выступают за скорое прекращение российской спецоперации на Украине.
Глава США Джо Байден обвиняет Россию в «геноциде» на Украине, чтобы сохранить карьеру и рейтинг, написала ранее газета Global Times. По мнению автора публикации, американский президент пытается сделать из РФ козла отпущения. Отмечается, что руководство Белого дома таким образом отвлекает внимание от экономического положения Соединённых Штатов, в которых установлена рекордная за последние 40 лет инфляция.