Блинкен: конфликт с Россией не входит в национальные интересы США

На Украине Вооружённые силы России за сутки уничтожили 132 военных объекта, в числе которых восемь пунктов управления, четыре артиллерийских батареи и склад боеприпасов, сообщил в ходе вечернего брифинга 14 апреля представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, склад ракетно-артиллерийского вооружения базировался в районе Приволье, а шесть районов скопления живой силы и бронетехники ВСУ располагались в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи, склад боеприпасов, — рассказал он. Также,...