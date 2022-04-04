Лавров: Москва увидела больше реализма в позиции Украины после переговоров

Россия надеется, что Украина на переговорах будет руководствоваться собственными интересами, а не слушать советчиков издалека, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что после очередного раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле позиция украинской делегации стала более «реалистичной». Трансляция пресс-конференции велась на телеканале «Россия 24».

По итогам того раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 29 марта, мы увидели появление реализма в позиции украинской делегации. Реализма в отношении того, что касается путей обеспечивания безопасности Украины, уже понятно стало и киевским представителям о том, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО и что о вступлении в НАТО следует забыть, — заявил Лавров.

В Стамбуле 29 марта завершился очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегаций, который длился более трёх часов. Встреча началась около 11:30 мск во дворце Долмабахче и проходила в закрытом для прессы режиме. Переговоры стартовали со встречи главы российской делегации Владимира Мединского и представителя украинской стороны — главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии — в формате тет-а-тет.

Киев в ходе переговоров с Москвой в Стамбуле впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. Он добавил, что Украина, по сути, согласилась на принципиальные требования России об отказе вступления Киева в НАТО и неразмещении военных баз.