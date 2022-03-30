«Шаг к миру»: Россия не останавливает боевые действия

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в среду выступил с дополнительным заявлением, проясняющим итоги последней встречи в Стамбуле. Предыдущие комментарии представителей российской стороны позволили предположить, что Россия снижает военную активность и даже, возможно, согласна сделать шаги навстречу по другим условиям Киева. Однако в действительности Москва решила лишь снизить военную активность на двух направлениях, о других движениях «назад» речи пока не идёт.

После прошедших 29 марта в Турции российско-украинских переговоров замминистра обороны РФ Александр Фoмин заявил, что принято решение значительно снизить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Подобную смену позиции он объяснил переходом двухсторонних переговоров в «практическую плоскость».

Лидер российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский объяснил, что это не означает полного прекращения огня. Он назвал решение «двумя огромными шагами к миру» и сказал, что Москва также не хочет подвергать Киев большому военному риску.

Теперь мы знаем, как нам двигаться дальше к компромиссу, то есть, мы не топчемся на месте в ходе переговоров, — подчеркнул он.

Об изменении направления военных усилий заявил и министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, Москва выполнила основные задачи первого этапа военной операции — снижение боевого потенциала украинских войск.

[Это] позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса, — подчеркнул глава Минобороны, отметив, что боевые действия продолжатся до достижения поставленных задач.

При этом сразу после переговоров Мединский озвучил предложения украинской стороны: нейтральный внеблоковый статус Украины, международные гарантии безопасности страны и отказ Киева от попыток вернуть Крым и Донбасс военным путём. Несмотря на то, что слова переговорщика просто передавали позицию Киева, сторонники военной операции в России начали говорить о «предательстве» и спрашивать : «За что наши мальчишки погибли?». Комментарии примерно такого содержания стали появляться в соцсетях.

Телеведущего Владимира Соловьёва, который активно поддерживает военную операцию, заявления о снижении активности и слова Мединского привели в «бешенство».

Это получается мы начали операцию, в результате которой против нас весь мир, введены тяжелейшие санкции, и мы в конечном итоге оставляем нациста Зеленского, возглавляющего нацистскую власть, ведём с ними какие-то переговоры, — сказал он в своём шоу.

Украинская сторона в то же время говорила о важных подвижках к прекращению военных действий, произошедших на переговорах. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Telegram, что Москва приняла к рассмотрению «ряд важнейших договорных позиций». Кроме того, в повестку, по его словам, вернулась тема Крыма, которую Россия до этого отказывалась обсуждать. Предложение по полуострову, вынесенное на обсуждение — это фиксация нынешнего положения Крыма на 15 лет. Сам президент Украины Зеленский считает , что сигналы, поданные делегацией РФ, можно считать позитивными.

Сергей Карпухин/РИА Новости

Западные СМИ тоже восприняли высказывания российской стороны как намерение прекратить кампанию. Британская The Telegraph написала , что заявления официальных лиц России — «первый признак того, что Кремль, возможно, ищет способ положить конец военной кампании» и представить это как победу.

О том, что Запад оптимистично отреагировал на заявления российской стороны, писало и американское агентство Bloomberg. В то же время журналисты со ссылкой на источники в Кремле отмечают, что ждать деэскалации преждевременно — по их данным, Россия не будет предпринимать действий для разрядки конфликта. Однако агентство пишет, что Россия могла изменить планы и теперь, возможно, собирается взять под контроль «восточные Луганскую и Донецкую области вместе с сухопутным коридором от российской границы до Крымского полуострова».

По информации источника NEWS.ru, знакомого с ходом российско-украинских переговоров, в действительности изменений в планах Москвы нет и единственное решение, принятое в Стамбуле — сокращение интенсивности наступления на двух направлениях, об этом просила украинская сторона.

Это не сдача и не уступка, — подчеркнул информатор.

В Кремле тоже не увидели никаких серьёзных прорывов в переговорах. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «чего-то сильно многообещающего» сейчас не видно.

Ещё предстоит весьма и весьма длительная работа, — подчеркнул он.

На следующий день после переговоров Мединский выступил с дополнительным заявлением, где объяснил итоги стамбульской встречи. Он рассказал, что Киев впервые зафиксировал готовность к выполнению условий «для строительства нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией». Члены украинской делегации передали Москве принципы возможного двухстороннего соглашения: отказ от вступления в НАТО, размещения иностранных военных баз и от ядерного оружия, фиксация внеблокового статуса страны, а также обязательство проводить военные учения только по согласованию со странами-гарантами, включая РФ.

То есть Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована, — сказал он.

Владимир Мединский Сергей Карпухин/ТАСС

Мнение и решение

Российские официальные лица не комментируют прошедшие переговоры. Как стало известно NEWS.ru, некоторым негласно запрещено это делать. Фактически единственным федеральным политиком, который смело давал оценку диалогу, был глава Чечни Рамзан Кадыров. Ещё до начала встречи он писал, что от переговоров «никакого толку не будет», а после попросил Владимира Путина позволить бойцам «закончить то, что он начал».

Противоположную позицию, по данным СМИ, представляет предприниматель Роман Абрамович. Журналисты The Jerusalem Post писали, что предприниматель принимает участие в переговорах по просьбе украинских властей — те передали просьбу через режиссёра Александра Роднянского.

Украинцы пытались найти в России кого-то, кто мог бы помочь найти мирное решение, — объяснил газете Роднянский.

Участие в переговорах позволило Абрамовичу заручиться поддержкой Зеленского, который, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, лично просил президента США Джо Байдена не вводить санкции против бизнесмена. Газета Financial Times писала , что Путин одобрил участие Абрамовича в переговорах.

В то же время медиа Ксении Собчак сообщает , что государственным СМИ запретили публиковать информацию об участии Абрамовича в переговорах.

По данным государственного ВЦИОМ, проведение военной операции на территории Украины поддерживают 76% россиян. Этот показатель с 25 февраля вырос на 11 п.п. При этом большинство опрошенных считают, что целью начала военных действий была защита России, разоружение Украины и неразмещение баз НАТО на территории страны (42%). Ещё 21% респондентов назвали целью изменение политического курса Украины и «очищение её от нацистов», а 18% — защиту Донбасса.

Целью военной операции Владимир Путин изначально объявлял демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту населения Донбасса. При этом он подчёркивал, что оккупации страны не планируется.

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай», политолог Фёдор Лукьянов, говоря о влиянии общественного мнения на принятие решений по дальнейшим действиям в военной операции рассказал NEWS.ru, что рейтинговые соображения всегда влияют на действия политиков в системах, где общественное мнение имеет значение. А других систем в мире почти не осталось. Однако, по его словам, в системах «специфически устроенных, где общественное мнение не возникает спонтанно, а формируется целенаправленно» работает сложная взаимосвязь: «сначала ты формируешь общественное мнение, потом на него реагируешь».

В конкретном случае, как полагает эксперт, «решения политическим руководством будут приниматься исходя из целесообразности», а общественное мнение при необходимости может быть скорректировано.