«Толку не будет»: Кадыров высказался о переговорах России с Украиной
Кадыров усомнился в успехе переговоров России с Украиной
Захар Чайченко
Захар Чайченко
11:47, 29 марта 2022
Рамзан КадыровФото: ramzan/vk.com
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что от переговоров Москвы и Киева, происходящих в Турции, «толку не будет». В своём Telegram-канале Кадыров уточнил, что для начала нужно закончить операцию по «уничтожению бандеровцев и нациков» и только потом принимать решения.
От этих переговоров (в Турции. — NEWS.ru) никакого толку не будет. Я считаю, нужно полностью закончить уничтожение бандеровцев, нациков. Только тогда нужно принимать решения, что делать дальше, — заявил глава Чечни в голосовом сообщении.
Ранее в Стамбуле начался очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Переговоры главы российской делегации Владимира Мединского и представителя украинской стороны — главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии — пройдут в формате тет-а-тет.
Перед началом переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников делегаций. Он заявил, что Украина и Россия — соседи и друзья Турции, а также выразил огорчение по поводу сложившейся ситуации. При этом турецкий лидер надеется, что предстоящая встреча будет иметь позитивный итог.