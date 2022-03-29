«Толку не будет»: Кадыров высказался о переговорах России с Украиной

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В МИД России вызваны три посла прибалтийских стран в связи с решением об ответной высылке их дипломатов, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Речь идёт о дипломатах из Эстонии, Латвии и Литвы.

К 12:00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанным на принципе взаимности, о высылке их дипломатов, — сообщил собеседник агентства. 18 марта МИД Эстонии вручил...