В Кремле не увидели прорыва в российско-украинских переговорах в Стамбуле

Москва не может констатировать серьёзные прорывы в переговорах России и Украины, которые прошли в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что предстоит ещё весьма длительная работа. По его словам, позитивным в прошедших переговорах стало то, что украинская сторона начала конкретно формулировать свои предложения, передаёт ТАСС.

Позитивным является то, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор не удавалось это сделать. Это позитивный фактор. В остальном, пока мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Ещё предстоит весьма и весьма длительная работа, — сказал Песков.

Он добавил, что позднее глава российской делегации Владимир Мединский даст дополнительные разъяснения.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча, которая началась около 11:30 мск во дворце Долмабахче, длилась более трёх часов в закрытом для прессы режиме.

По итогам переговоров Мединский отметил, что они прошли конструктивно. Он также озвучил основные письменные предложения, полученные от украинской делегации. В частности, Украина пообещала отказаться от вступления в военные союзы и попросила, чтобы окончательное решение по договору с РФ было оформлено на встрече глав государств. Условием такого решения со стороны Киева должно стать невмешательство РФ во вступление Украины в ЕС.