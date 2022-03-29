Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле. Главное

Турция. Стамбул. Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия (слева) и помощник президента РФ Владимир Мединский (справа) во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче

В Стамбуле завершился очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегаций. Он длился более трёх часов. Встреча началась около 11:30 мск во дворце Долмабахче и проходила в закрытом для прессы режиме. Переговоры стартовали со встречи главы российской делегации Владимира Мединского и представителя украинской стороны — главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии — в формате тет-а-тет.

Перед началом переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников делегаций. Он заявил, что Украина и Россия — соседи и друзья Турции, а также выразил огорчение по поводу сложившейся ситуации.

Во дворце Долмабахче присутствовал российский миллиардер Роман Абрамович: он находился в числе наблюдающих в компании с турецкими чиновниками. Перед началом переговоров Абрамович встретился с Эрдоганом.

Турция. Стамбул. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Турции Тайип Эрдоган и бизнесмен Роман Абрамович (слева направо) во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче Карпухин Сергей/ТАСС

Украинская сторона пообещала принять самые жёсткие меры против преступников, жестоко пытавших российских военнослужащих, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

Он также сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна одновременно с визированием мирного договора министрами иностранных дел. По словам Мединского, при условии быстрой работы по договору и нахождении компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе.

Украина предложила систему гарантий безопасности, на которой будет построено «новое будущее» страны. Её тезисы озвучил представитель украинской делегации Давид Арахамия. По его словам, гарантами новой системы безопасности могут стать Турция, Израиль, Польша и Канада. Арахамия уточнил, что все страны-гаранты должны способствовать вступлению Украины в Евросоюз.

Гарантии безопасности Украины должны быть аналогичны пятой статье устава НАТО, заявил представитель переговорной делегации Украины Валерий Чалый. Он уточнил, что в случае, если страна станет объектом нападения, по результатам трёхдневной консультации государства-гаранты должны будут поставить оружие, оказать военную поддержку и ввести бесполётное пространство над Украиной.

Мединский по итогам переговоров отметил, что они прошли «конструктивно». Он также озвучил основные письменные предложения, полученные от украинской делегации:

▪️ Украина получает нейтральный внеблоковый безъядерный статус под международно-правовыми гарантиями, предоставляется список государств-гарантов. Статус предусматривает отказ от членства в военных союзах, размещения иностранных военных баз и контингентов, а также от военных учений без согласия стран-гарантов, а также России;

▪️ гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс, Украина отказывается от попыток вернуть их военным путем ( «это не соответствует нашей позиции, но в Киеве сформулировали свой подход», сказал Мединский);

▪️ Россия не возражает против вступления Украины в ЕС;

▪️ По просьбе Украины окончательное решение оформляется на встрече глав двух государств;

Переговоры сторон продолжатся в онлайн-формате.