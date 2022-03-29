Мединский: Украина обещала наказать тех, кто пытал военнослужащих из РФ

Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче

Украинская сторона пообещала принять самые жёсткие меры против преступников, жестоко пытавших российских военнослужащих, сообщил журналистам глава российской делегации Владимир Мединский. Российская сторона выразила Украине протест в связи с жестоким обращением с военнослужащими, видеозапись была опубликована в Сети.

Мединский отметил, что консультации с украинской стороной продолжаются, он также выразил надежду, что через несколько часов российская делегация сможет выступить с заявлением по итогам встречи.

Украина обещала принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих, — сказал Мединский.

Очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций проходит в турецком Стамбуле. По сообщению РИА Новости, переговоры главы российской делегации Владимира Мединского и представителя украинской стороны — главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии — пройдут в формате тет-а-тет.

Двухдневные переговоры проходят во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».