Чалый: гарантии безопасности Украины должны повторять пятую статью НАТО

Гарантии безопасности Украины должны быть аналогичны пятой статье устава НАТО, заявил представитель переговорной делегации Украины Валерий Чалый. По его словам, если страна станет объектом нападения, по результатам трёхдневной консультации государства-гаранты должны будут поставить оружие, оказать военную поддержку и ввести бесполётное пространство над Украиной, передаёт издание «Страна.ua».

Если Украина станет объектом агрессии, после трёхдневных консультаций гаранты должны предоставить Украине вооружения, военную помощь и закрыть её небо. Если нам удастся закрепить эти ключевые положения (о гарантиях), то Украина будет в позиции фиксировать свой сегодняшний статус внеблоковой и безъядерной державы в форме постоянного нейтралитета, — сказал Чалый.

Делегат пояснил, что украинский нейтралитет будет означать отказ от размещения иностранных военных баз на территории страны и от вступления Украины в военно-политические объединения.

Ранее сообщалось, что Украина предложила новую систему гарантий безопасности. Как заявил представитель украинской делегации Давид Арахамия, на этом будет «построено будущее страны». Он подчеркнул, что гарантами новой системы безопасности могут стать Турция, Израиль, Польша и Канада. Делегат уточнил, что все страны-гаранты должны способствовать вступлению Украины в Евросоюз.