Украина предложила новую систему гарантий безопасности на переговорах

Украина предложила систему гарантий безопасности, на которой будет построено «новое будущее» страны, заявил представитель украинской делегации Давид Арахамия. С его слов, гарантами новой системы безопасности могут стать Турция, Израиль, Польша и Канада, пишет РБК. Арахамия уточнил, что все страны-гаранты должны способствовать вступлению Украины в Евросоюз.

У нас неурегулированные вопросы с ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, как официальные власти Украины называют территории ЛНР и ДНР. — NEWS.ru) и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС, — заявил Арахамия.

В Стамбуле завершились переговоры делегаций России и Украины. Как уточняется, они длились более трёх часов. Встреча началась около 11:30 мск и проходила во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме.

Ранее глава российской делегации на этих переговорах и помощник президента России Владимир Мединский сообщил о том, что Москва настаивает на заключении комплексного договора, который предусматривал бы такие позиции, как демилитаризация, денацификация Украины, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимость Луганской и Донецкой народных республик. Украина, в свою очередь, требует вывода российских войск и предоставления гарантий безопасности.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что от переговоров в Турции «толку не будет». По его словам, для начала нужно закончить операцию по «уничтожению бандеровцев и нациков» и только потом принимать решения.