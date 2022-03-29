Мединский анонсировал заявление по итогам переговоров в Стамбуле

Российско-украинские консультации в Стамбуле продолжаются, по их итогам стороны выступят с заявлением, сообщил глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, которые приводит ТАСС, это может произойти уже через несколько часов.

У нас продолжаются консультации с украинской стороной сегодня с 09:30. Я надеюсь, что через несколько часов мы выступим с некоторым заявлением по их итогам, — сказал Мединский.

Ранее в Стамбуле начался очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Переговоры между Мединским и главой парламентской фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давидом Арахамией пройдут в формате тет-а-тет.

Перед началом переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников делегаций. Он заявил, что Украина и Россия — соседи и друзья Турции, а также выразил огорчение по поводу сложившейся ситуации. При этом турецкий лидер надеется, что предстоящая встреча будет иметь позитивный итог.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что от переговоров в Турции «толку не будет». По его словам, для начала нужно закончить операцию по «уничтожению бандеровцев и нациков» и только потом принимать решения.