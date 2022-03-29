В Стамбуле завершились переговоры делегаций России и Украины, сообщает в Twitter агентство Anadolu. Как уточняется, они длились более трёх часов. Встреча началась около 11.30 мск и проходила во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме.

Первый день мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле завершился, - говорится в сообщении агентства.



Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский сообщил о том, что по итогам переговоров будет сделано заявление. Москва настаивает на заключении комплексного договора, который предусматривал бы такие позиции, как демилитаризация, денацификация Украины, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимость Луганской и Донецкой народных республик. Украина, в свою очередь, требует вывода российских войск и предоставления гарантий безопасности.

Перед началом переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников делегаций. Он заявил, что Украина и Россия — соседи и друзья Турции, а также выразил огорчение по поводу сложившейся ситуации. При этом турецкий лидер надеется, что предстоящая встреча будет иметь позитивный итог.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что от переговоров в Турции «толку не будет». По его словам, для начала нужно закончить операцию по «уничтожению бандеровцев и нациков» и только потом принимать решения.